У блакитному аутфіті та в компанії спадкоємця: королева Єлизавета II відвідала парад у Голірудському палаці

У блакитному аутфіті та в компанії спадкоємця: королева Єлизавета II відвідала парад у Голірудському палаці

Цього тижня королева Єлизавета II перебуває у Шотландії разом із іншими членами своєї великої сім'ї.

Вчора 96-річна монархиня відвідала Парад Реддендо – парад охоронців королеви, який традиційно проходить у садах Голірудського палацу. Захід Єлизавета II відвідала разом зі своїм сином та спадкоємцем принцом Чарльзом.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Охоронці королеви були створені ще 1822 року під час візиту до Шотландії короля Георга IV. А перша зустріч Її Величності з гвардією датується 1937 роком, коли вона супроводжувала свого батька короля Георга VI під час його візиту до Шотландії.

В Instagram королеви було опубліковано повідомлення:

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

"На спеціальному параді в Палаці Голіруд королеві, до якої приєднався герцог Ротсей (нині носієм титулу герцог Ротсей є принц Чарльз), був вручений подарунок "Реддендо" від Королівської роти лучників, які є охоронцями Її Величності в Шотландії. Реддендо - це подарунок, що підноситься як акт служіння і вірності Государю - традиція, започаткована королевою Анною 1704 року".

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева з'явилася на публіці в блакитному пальті з твіду та капелюсі, підібраному в тон. Монархиня була у перлинних прикрасах – кольє та сережках, з двома брошами на грудях, у сонцезахисних окулярах та з рожевою помадою на губах. Взута в улюблені туфлі від Anello & Davide на невисоких підборах Єлизавета II спиралася на тростину, а також взяла із собою шкіряну сумку Launer.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Раніше ми показували, як королева Єлизавета II з'явилася на заході у Шотландії, де продемонструвала ще один ефектний образ.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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