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У блакитному кейппальті та оксамитових штанах: королева Софія вийшла у світ

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
489
Час на прочитання
1 хв
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У блакитному кейппальті та оксамитових штанах: королева Софія вийшла у світ

Королева Софія / Фото: Getty Images

84-річна іспанська королева Софія чудово почувається і продовжує виконувати королівські обов'язки.

Софія, почесний президент Комітету захисників La Musica del Reciclaje, у супроводі своєї сестри, принцеси Греції та Данії Ірини, днями відвідала різдвяний концерт, організований оркестром у Cine Capitol на Гран-Віа у Мадриді.

Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images

Одягнена королева Софія була у блакитне кейппальто, до якого підібрала широкі оксамитові штани, чорні туфлі та золотисту блузку. Образ свій королева доповнила численними прикрасами на шиї та сережками з камінням, а також зробила укладання та денний макіяж.

Раніше ми показували вам святкову листівку, яку представила королева Софія та її чоловік король Хуан Карлос I. На жаль, вони не вибрали спільного фото для публікації, але поставили свої підписи на ній.

Король Хуан Карлос I та королева Софія / © Getty Images
Король Хуан Карлос I та королева Софія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
489
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