У блакитному кейппальті та оксамитових штанах: королева Софія вийшла у світ

Софія, почесний президент Комітету захисників La Musica del Reciclaje, у супроводі своєї сестри, принцеси Греції та Данії Ірини, днями відвідала різдвяний концерт, організований оркестром у Cine Capitol на Гран-Віа у Мадриді.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Одягнена королева Софія була у блакитне кейппальто, до якого підібрала широкі оксамитові штани, чорні туфлі та золотисту блузку. Образ свій королева доповнила численними прикрасами на шиї та сережками з камінням, а також зробила укладання та денний макіяж.

Раніше ми показували вам святкову листівку, яку представила королева Софія та її чоловік король Хуан Карлос I. На жаль, вони не вибрали спільного фото для публікації, але поставили свої підписи на ній.

Король Хуан Карлос I та королева Софія / Фото: Getty Images

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