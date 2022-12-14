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У блакитному кімоно з квітковим принтом: японська принцеса Кіко у ніжному образі відвідала премію з біології

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У блакитному кімоно з квітковим принтом: японська принцеса Кіко у ніжному образі відвідала премію з біології

Принц Акісіно і принцеса Кіко / Фото: Associated Press

Японська принцеса продемонструвала на івенті гарне національне вбрання.

Спадковий принц Японії Акісіно (Фуміхіто) і його дружина принцеса Кіко відвідали церемонію вручення міжнародної премії з біології, яка відбулася у Токіо.

Для такої події Акісіно обрала ніжний образ у національному вбранні. На ній було блакитне кімоно з квітковим принтом, яке вона доповнила бежево-золотистим обі з великою квіткою. На ній було національне взуття – дзорі кремового відтінку.

Принц Акісіно і принцеса Кіко / © Associated Press
Принц Акісіно і принцеса Кіко / Фото: Associated Press

У руці принцеса тримала золотистий клатч. На обличчя вона одягла білу захисну маску, а руку прикрасила каблучкою з перлиною.

Принц Акісіно був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, краватку у смужку і чорні туфлі.

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Дата публікації
Перегляди
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