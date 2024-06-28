У блакитному костюмі і на шпильках: красива Джилл Байден на президентських дебатах

Перша леді США підтримала чоловіка під час дебатів із опонентом.
Вчора, 27 червня, в Атланті, штат Джорджія, на телеканалі CNN відбувся перший раунд теледебатів між президентом Джо Байденом і експрезидентом Дональдом Трампом. Другий раунд запланований на 10 вересня.
Після цього подружжя Байденів виступили на вечірці з переглядом президентських дебатів в Атланті.
Цього дня перша леді постала у блакитній шовковій блузці і блакитному костюмі, який складався з жакета з одним ґудзиком і прямих штанів зі стрілками.
Образ Джилл доповнила блакитними замшевими туфлями на шпильках.
Вона зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила перламутровими сережками, шию – золотими ланцюжками з підвісками, а руки – браслетами. До лацкану жакета Байден прикріпила елегантні брошки з камінням у вигляді зірок.
Байден був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і блакитну краватку, яка мала гармонійний вигляд із вбранням дружини.
Нагадаємо, Джилл Байден у сукні кольору фуксії і золотих еспадрильях потрапила під прицілом папараці.
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