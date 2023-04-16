У блакитному костюмі і на шпильках: красива королева Максима виступила на семінарі

Королева Нідерландів Максима взяла участь у семінарі "Цифрова громадська інфраструктура: накопичення переваг", який відбувся у під час весняних зустрічей Світового банку і МВФ у штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Там Її Величність постала у гарному діловому образі. На ній був блакитний костюм від бельгійського бренду Dries Van Noten, вартість якого 1800 доларів.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Вбрання складалося із двобортного жакету з великими накладними кишенями та штанів-палацо. Його Максима скомбінувала з атласною сорочкою сіро-блакитного відтінку і замшевими коричневими туфлями на шпильках.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Королева зробила акуратне укладання, у макіяжі увагу закцентувала на очах, підкресливши їх чорним олівцем, вуха прикрасила милими сережками у вигляді квітів із каміння, а руки – каблучками з камінням. Ніжний манікюр завершив її лук.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно королева Максима разом із першою леді Франції прогулялася квітковим парком Кекенгоф. Там Її Величність постала у червоному штанному костюмі від JOSEPH, картатому пальті і замшевих туфлях в тон вбрання.

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