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У блакитному костюмі і на шпильках: ніжний діловий аутфіт президентки Молдови

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У блакитному костюмі і на шпильках: ніжний діловий аутфіт президентки Молдови

Мая Санду / Фото: Associated Press

Мая Санду одягла свій улюблений діловий костюм.

Президентка Молдови Мая Санду була присутня на церемонії складання присяги новообраним прем’єр-міністром Доріном Речаном у Кишиневі. Речан очолив новий уряд, який учора, 16 лютого, затвердив парламент.

Мая Санду / © Associated Press
Мая Санду / Фото: Associated Press

Санду постала у ніжному діловому образі. На ній був її улюблений блакитний костюм, який складався із двобортного жакета і прямих штанів зі стрілками, а також білий топ.

Мая Санду / © Associated Press
Мая Санду / Фото: Associated Press

Лідерка держави взула бежеві туфлі-човники на шпильках. Вона зробила акуратне укладання боб-каре і ніжний макіяж.

Мая Санду / © Associated Press
Мая Санду / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Мая Санду опублікувала в Instagram фото, на якому вона зазнімкована у сукні оливкового кольору з V-подібним вирізом і рукавами три чверті. 

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Дата публікації
Перегляди
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