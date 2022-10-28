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У блакитному костюмі і на шпильках: президентка Молдови на діловій зустрічі

У блакитному костюмі і на шпильках: президентка Молдови на діловій зустрічі

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У блакитному костюмі і на шпильках: президентка Молдови на діловій зустрічі

Майя Санду и Эммануэль Макрон / Фото: Getty Images

Мая Санду обрала для свого аутфіту ніжний колір костюма, який їй дуже пасує.

Президентка Молдови Мая Санду зустрілася зі своїм болгарським колегою – Руменом Радевом.

Там Санду постала у гарному діловому аутфіті. На ній був блакитний костюм, який складався із двобортного жакета і прямих штанів, а також топ такого самого кольору.

Вбрання політикиня доповнила світло-бежевими туфлями-човниками на шпильках.

(гортайте праворуч)

Санду зробила акуратне укладання з боковим проділом і ніжний макіяж.

Президент Болгарії був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, блакитну краватку з візерунком і чорні туфлі.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
69
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