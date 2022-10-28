У блакитному костюмі і на шпильках: президентка Молдови на діловій зустрічі

Мая Санду обрала для свого аутфіту ніжний колір костюма, який їй дуже пасує.
Президентка Молдови Мая Санду зустрілася зі своїм болгарським колегою – Руменом Радевом.
Там Санду постала у гарному діловому аутфіті. На ній був блакитний костюм, який складався із двобортного жакета і прямих штанів, а також топ такого самого кольору.
Вбрання політикиня доповнила світло-бежевими туфлями-човниками на шпильках.
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Санду зробила акуратне укладання з боковим проділом і ніжний макіяж.
Президент Болгарії був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, блакитну краватку з візерунком і чорні туфлі.
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