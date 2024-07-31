У блакитному костюмі і перлинних прикрасах: Камала Гарріс виступила на мітингу в Атланті

Віцепрезидентка США мала красивий вигляд на заході.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка є кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, виступила на передвиборчому мітингу в Атланті.
Там політикиня постала у ніжному діловому образі. На ній був білий топ і блакитний костюм, що складався з жакета з двома ґудзиками і прямих штанів зі стрілками.
Вбрання віцепрезидентка доповнила бежевими гостроносими туфлями на шпильках. Вуха вона прикрасила елегантними золотими перлинними сережками, шию – золотим ланцюжком із перлами, а руки – золотими браслетами і каблучкою.
Гарріс зробила макіяж із коричневою помадою і своє улюблене укладання з локонами.
До речі, на початку своєї політичної кар'єри Камала мала іншу зачіску. У середині 1980-х вона робила екстракоротку стрижку з майже поголеними скронями, але потім відростила волосся трохи нижче плечей, почала освітлювати деякі пасма і укладати їх у м'які локони.
Нагадаємо, раніше ми розглянули стиль Камали Гарріс.
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