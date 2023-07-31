У блакитному костюмі і перлинних прикрасах: струнка 83-річна Ненсі Пелосі прийшла на прем'єру фільму

Ненсі Пелосі відвідала прем'єру фільму "Белла!", яка відбулася у межах Фестивалю єврейського кіно у Сан-Франциско.

Для цього заходу конгресвуменка обрала яскравий аутфіт. На ній був білий топ і діловий блакитний костюм, який складався із прямих штанів зі стрілками і приталеного жакета із рожевою підкладкою.

Свій образ Ненсі доповнила блакитними шкіряними туфлями, масивними перлинними сережками, перлинним намистом і різнокольоровим браслетом.

Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

Пелосі зробила акуратне укладання з боковим проділом і макіяж із помадою червоного відтінку.

У свої 83 роки ексспікерка демонструє чудову фізичну форму і має неперевершений вигляд.

Нагадаємо, Ненсі Пелосі виступила на пресконференції на тему запобігання насильства з використанням зброї. Політикиня обрала для свого образу білосніжний костюм, який складався з приталеного жакета і прямих штанів зі стрілками, і блакитний топ.

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