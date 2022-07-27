У блакитному костюмі і перлинних сережках: діловий аутфіт віцепрезидентки США у Білому домі

Віцепрезидентка США Камала Гарріс взяла участь у зустрічі щодо прав людей з інвалідністю та доступу до абортів у своєму церемоніальному офісі в будівлі виконавчого офісу Ейзенгауера у Білого домі.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Там політикиня з'явилася у діловому блакитному костюмі і білому атласному топі. Образ Камала доповнила укладанням з локонами і макіяжем з акцентом на очах.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

У вухах у неї були елегантні перлинні сережки, на шиї – улюблене золото-перлинне намисто, а на руках – золоті браслети. На обличчя вона одягла чорну захисну маску.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Камала у блакитному вбранні прийшла на зустріч із першою леді України Оленою Зеленською.

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