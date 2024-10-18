У блакитному костюмі і слінгбеках від Valentino: Джилл Байден в об'єктивах фотографів

Фотографи зазнімкували, як президент Джо Байден із дружиною Джилл Байден йшли Південною галявиною Білого дому у Вашингтоні після повернення з поїздки до Пенсільванії.

Перша леді була одягнена у білу блузку і блакитний костюм, який складався з жакета і прямих штанів зі стрілками. Аутфіт вона доповнила улюбленими бежевими лакованими слінгбеками на шпильках від Valentino.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

У Джилл було гарне укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах. Вуха вона прикрасила перлинними сережками, шию – золотими ланцюжками з підвісками, а до лацкану прикріпила золоту брошку.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Президент був одягнений у діловий темно-синій костюм, білу сорочку, червону краватку з цікавим принтом, який нагадував тварин, і чорні туфлі.

Нагадаємо, Джилл Байден на заході "Дівчата ведуть зміни" у Східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні продемонструвала образ lady in red. На ній була червона сорочка і червоний штанний костюм.

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