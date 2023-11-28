У блакитному костюмі і в діамантах: Джилл Байден презентувала різдвяне оздоблення у Білому домі

Джилл Байден презентувала різдвяне оздоблення у Білому домі. Цьогоріч темою різдвяного сезону обрали – "Магія, диво і радість".

За словами першої леді, святкові декорації були продумані так, щоб вони викликали у всіх справжню дитячу радість і приємні спогади з дитинства.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Білий дім прикрашали протягом тижня 300 дизайнерів і декораторів. Використали 98 ялинок, 34 тисячі прикрас, 142 тисячі вогників, 72 віночки з червоними стрічками, понад 22 тисячі дзвіночків, 350 свічок і 4600 метрів стрічок

На захід запросили родини Національної гвардії і місцевих військових. Крім того, під час різдвяних свят Білий дім планує відвідати понад 100 тисяч гостей.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

"Знаєте, дітям є чого навчити нас, якщо ми достатньо мудрі, щоб слухати: як залишатися присутніми, навіть коли нас манить зайнятий світ; як відкритися любові та чуду та дивуватися кожній миті, якою б звичайною вона не була; як знайти красу на зупинці метро", - сказала дружина президента.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Під час презентації Джилл постала у ніжному аутфіті. На ній був блакитний костюм, який складався із подовженого жакета і широких штанів, та блакитна сорочка.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха вона прикрасила великими діамантовими сережками, шию – золотими ланцюжками, а до лацкану жакета прикріпила розкішну діамантову брошку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, як прикрасили Білий дім до Різдва, можна подивитися у нашому матеріалі.

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