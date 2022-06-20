У блакитному костюмі і з карамельним ремінцем: нова світлина Олени Зеленської в Instagram

У блакитному костюмі і з карамельним ремінцем: нова світлина Олени Зеленської в Instagram

Перша леді України дала інтерв'ю міжнародному виданню.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram нову світлину, на якій вона постала у блакитному штанному костюмі і з карамельним ремінцем на талії. Волосся вона зібрала у низький пучок і зробила ніжний макіяж.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У підписі до фото перша леді процитувала уривок зі свого інтерв'ю англомовному щотижневику The Economist, який видається у Великій Британії з 1843 року. Через глобальну орієнтацію журнал вважається не виключно британським, а міжнародним.

Вона застерегла світ від ставлення до російської агресії проти України виключно як до української проблеми.

"Маріуполь та Буча можливі в кожній країні будь-якої миті. Ми думали, що у ХХІ столітті в усіх людей у Європі однакові цінності. Але виявилося, що поряд із цивілізованими народами досі живуть агресори й воєнні злочинці", – сказала Олена.

Раніше Зеленська дала інтерв'ю британській газеті The Guardian, у якому розповіла про те, як її сім'я живе під час війни, розв'язаної Росією на території нашої країни.

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