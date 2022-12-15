У блакитному костюмі і з новою зачіскою: Джилл Байден зачарувала красивим образом

Перша леді США підібрала для заходу ефектний аутфіт.
Джилл Байден провела прийом подружжів африканських лідерів у межах саміту лідерів США та Африки. Захід відбувся у Центрі виконавських мистецтв Кеннеді у Вашингтон.
Для такої події перша леді обрала дуже красивий образ. На Джилл був костюм блакитного кольору із золотими фігурними ґудзиками. Вбрання ідеально сиділо на стрункій фігурі Байден.
Аутфіт вона доповнила улюбленими бежевими лакованими слінгбеками від Valentino.
Цього дня перша леді продемонструвала нову зачіску, яка дуже їй пасує. Джилл зробила насичений макіяж, вуха прикрасила елегантними сережками, а руки – золотими браслетами.
Нагадаємо, раніше Джилл разом із чоловіком Джо Байденом відвідала церемонію "Повага до шлюбного акту", яка відбулася біля Білому домі.
Одягнена вона була у блідо-блакитне пальто, сукню в тон, синій шарф і замшеві світлі чоботи.
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