У блакитному костюмі і з новою зачіскою: Джилл Байден зачарувала красивим образом

Джилл Байден провела прийом подружжів африканських лідерів у межах саміту лідерів США та Африки. Захід відбувся у Центрі виконавських мистецтв Кеннеді у Вашингтон.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для такої події перша леді обрала дуже красивий образ. На Джилл був костюм блакитного кольору із золотими фігурними ґудзиками. Вбрання ідеально сиділо на стрункій фігурі Байден.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила улюбленими бежевими лакованими слінгбеками від Valentino.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Цього дня перша леді продемонструвала нову зачіску, яка дуже їй пасує. Джилл зробила насичений макіяж, вуха прикрасила елегантними сережками, а руки – золотими браслетами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Джилл разом із чоловіком Джо Байденом відвідала церемонію "Повага до шлюбного акту", яка відбулася біля Білому домі.

Одягнена вона була у блідо-блакитне пальто, сукню в тон, синій шарф і замшеві світлі чоботи.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

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