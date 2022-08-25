У блакитному костюмі і з українським прапором на грудях: Ненсі Пелосі приїхала до Сан-Франциско

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі виступила на пресконференції про ліки, які відпускаються за рецептом, і зниження витрат на медичне обслуговування в клініці Southeast Health Center у Сан-Франциско, Каліфорнія.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Вона також зустрілася з медичними працівниками та місцевими жителями, які користатимуться положеннями нещодавно ухваленого Закону про зниження інфляції, що знизить витрати на медичне обслуговування та ліки, котрі відпускаються за рецептом.

Там Пелосі постала у гарному діловому образі. На ній був блакитний штанний костюм і білий топ. До жакету політикиня прикріпила значки у вигляді американського і українського прапорів.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Лук Ненсі доповнила блакитно-бежевими бусами. Акуратне укладання і макіяж з акцентом на очах завершили діловий аутфіт спікерки.

Нагадаємо, раніше Пелосі виступила на пресконференції у лавандовому костюмі і з перлинними сережками.

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