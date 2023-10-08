У блакитному костюмі і з великими сережками: красива Олена Зеленська взяла участь у національній премії для вчителів

Олена Зеленська взяла участь у щорічній національній премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine, яку з 2017 року вручає громадська спілка "Освіторія". Нею відзначають досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства. Основна мета премії вже другий рік поспіль під час повномасштабного вторгнення – розповідати історії вчителів, щоб у такий спосіб подякувати їм і підкреслити важливість їхньої праці.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді подякувала всім українським педагогам за їхню працю.

"Велика подяка всім українським педагогам, які під час страшної війни продовжують працювати! І вчать не лише освітніх предметів, а й стійкості та життєлюбності. Зміцнюють віру молоді у свої сили. Показують, що попри ворожий напад життя триває, а отже, у ньому є майбутнє – для дітей, їхніх родин, усієї країни", – сказала зі сцени Зеленська.

Вона також вручила нагороду у номінації "Молодий вчитель" 23-річному Петру Сітеку зі Львова. Відзнаку присуджено за новітні підходи у викладанні з елементами лідерства та менторства.

"Ця номінація надзвичайно надихає, адже вона про те, що для молодих людей професія вчителя престижна. Що робота захоплює їх і не лякає труднощами. Хтось із номінантів почав працювати просто перед війною, а хтось – уже в розпал війни. І все одно залишився на своєму місці, не покинув викладання. Це теж заслуговує на окрему вдячність. Переможець підкреслює важливий для України курс на гендерну рівність. Жінки становлять близько 85% українських учителів. Тож наш переможець дає надію, що педагогічна праця цікавить і залучає чоловіків. Бо рівні можливості, за які всі ці роки бореться Україна, мають бути і в професії вчителя", – зазначила Олена Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Петро Сітек викладає у львівській Школі вільних та небайдужих дебати і менторство, які, на його думку, є важливими у формуванні особистості учня.

"Петро каже: найперше хоче виростити учнів щасливими людьми. А це саме те, чого всі ми хочемо для України. Бо країна, де кожна людина щаслива, обов’язково буде щасливою", – підсумувала перша леді.

На заході Зеленська постала у красивому образі. На ній був білий топ і блакитний костюм, який складався із подовженого жакета цікавого крою із акцентним тканинним поясом із ґудзиками і штанів-палацо. Вбрання вона доповнила білими туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і завершила аутфіт великими білими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у діловому костюмі і з новою зачіскою відвідала Київську обласну дитячу лікарню.

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