У блакитному костюмі та новому капелюсі: королева Камілла з чоловіком Чарльзом відвідала перегони

Королівське подружжя разом із королівським радником зі перегонів Джоном Ворреном відвідали фестиваль Бетфреда Сен-Леже на іподромі Донкастера.

Для цього заходу Камілла обрала комбінований жакет та спідницю блакитного відтінку від дизайнера Брюса Олдфілда, раніше цей костюм королева уже носила. Під жакетом у Камілли виднівся білий топ. Образ Її Величність доповнила новим капелюхом Philip Treacy кремового кольору зі стрічкою до тону основного вбрання і з елегантним оливково-зеленим пером. У руках королева несла маленьку шкіряну сумку через плече Bottega Veneta і була взута в шкіряні туфлі-човники на невисоких підборах.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

На жакеті Камілли була пришпилена брошка з діамантами, рубінами та сапфірами у вигляді підкови, яку королева часто одягає саме на перегони. Між кольоровими каменями на брошці є літери з діамантами, які складають слово "Мінору", докладніше про неї ми розповідали ось тут.

Також у Камілли була класична зачіска та макіяж, а з прикрас золотий ланцюжок із підвісками на шиї та ккаблучки.

Король Чарльз III одягнув сірий костюм, до якого підібрав ніжно-рожеву сорочку в дуже тонку смужку і яскраву краватку, а взутий був у шкіряні туфлі-оксфорди з лакованими носами.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно у Шотландії король та королева відвідали службу на честь покійної королеви Єлизавети II.

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