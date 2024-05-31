У блакитному костюмі та нюдових туфлях: елегантна принцеса Софія на заході у Стокгольмі

Шведська принцеса Софія продемонструвала елегантний лук на публічному заході у Стокгольмі, який відвідала разом зі своїм чоловіком принцом Карлом Філіпом.

Пара зібралася разом, щоб бути присутньою на запуску нової дитячої освітньої гри Dexi Ville у студії Mojang Studios у Стокгольмі.

39-річна принцеса з'явилася на заході у блакитному штанному костюмі та молочному топі під жакетом, до тону якого підібрала клатч та нюдові туфлі-човники на підборах.

Софія розпустила своє густе довге волосся, зробила легкий денний макіяж, червоний манікюр і одягла яскравий браслет на зап'ястя, який, мабуть, був ланцюгом із сплетених разом дерев'яних коней. У неї на пальцях виблискувало кілька каблучок, зокрема і заручальна та весільна обручка.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Нове видання гри Dexi Ville покликане сприяти навчанню та особливо читанню молоді. "Зробивши читання важливим елементом ігрового процесу, ми прагнемо покращити швидкість читання та словниковий запас у веселій та приємній обстановці", пише Daily Mail. Виробництво дитячої гри, розробленої Фондом принца та принцеси у співпраці з Minecraft Education, підтримується розробниками програмного забезпечення Microsoft та Nordea, універсальним скандинавським банком.

Минулого свого виходу принцеса Софія з'явилася на публіці в молочному комбінезоні і туфлях на платформі, коли вони з чоловіком проводжали з країни короля Данії Фредеріка X і королеву Мері.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

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