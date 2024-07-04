У блакитному костюмі та окулярах: Тереза ​​Мей відвідала Вімблдонський чемпіонат

Британський політик і колишня прем'єр-міністерка — Тереза ​​Мей — з'явилася на третьому дні Вімблдонського чемпіонату з тенісу, який зараз триває у Лондоні.

Тереза ​​Мей / Фото: Getty Images

Мей сфотографували разом із чоловіком — банкіром Філіпом Мей — у королівській ложі. 67-річна жінка одягла на спортивний захід блакитний костюм із двубортним жакетом та штанами, які носила у поєднанні з білою блузою та перлинними прикрасами.

Тереза ​​доповнила образ шарфом, сумкою з короткою ручкою та макіяжем із яскравою помадою. Оскільки день був сонячним, вона також одягла на очі сонцезахисні окуляри у роговій оправі.

Тереза ​​Мей / Фото: Getty Images

Також на Вімблдон сходив Девід Бекхем. Відомого футболіста зазнімкували у королівській ложі центрального корту з мамою Сандрою Бекхем. Вікторія Бекхем майже ніколи не супроводжує чоловіка на цей тенісний турнір.

Девід Бекхем з мамою Сандрою Бекхем на Вімблдоні / Фото: Getty Images

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