У блакитному костюмі та окулярах: Тереза ​​Мей відвідала Вімблдонський чемпіонат

Жінка одягла на спортивний захід стильне вбрання.
Британський політик і колишня прем'єр-міністерка — Тереза Мей — з'явилася на третьому дні Вімблдонського чемпіонату з тенісу, який зараз триває у Лондоні.
Мей сфотографували разом із чоловіком — банкіром Філіпом Мей — у королівській ложі. 67-річна жінка одягла на спортивний захід блакитний костюм із двубортним жакетом та штанами, які носила у поєднанні з білою блузою та перлинними прикрасами.
Тереза доповнила образ шарфом, сумкою з короткою ручкою та макіяжем із яскравою помадою. Оскільки день був сонячним, вона також одягла на очі сонцезахисні окуляри у роговій оправі.
Також на Вімблдон сходив Девід Бекхем. Відомого футболіста зазнімкували у королівській ложі центрального корту з мамою Сандрою Бекхем. Вікторія Бекхем майже ніколи не супроводжує чоловіка на цей тенісний турнір.
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