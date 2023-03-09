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У блакитному костюмі та туфлях Prada: княгиня Шарлін на урочистому обіді

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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У блакитному костюмі та туфлях Prada: княгиня Шарлін на урочистому обіді

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлін 8 березня відвідала публічний захід.

У середу, 8 березня, на запрошення пана П'єра Дарту Її Світлість принцеса Шарлін була присутня на обіді з нагоди Міжнародного жіночого дня. Цей обід, присвячений темі "Жінки та спорт", зібрав довкола принцеси молодих монегаських спортсменок, з якими принцеса довго спілкувалася.

На княгині був світло-блакитний двобортний блейзер та штани від бренду Akris, які вона доповнила чорними гостроносими туфлями-човниками на підборах від Dior. Шарлін мала класичну зачіску і легкий макіяж на обличчі.

Знімком із заходу поділилися на офіційній сторінці королівської родини у Facebook.

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Дата публікації
Перегляди
1520
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