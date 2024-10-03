У блакитному костюмі та улюблених туфлях: королева Камілла відвідала Вестмінстерське абатство

Королева Камілла приїхала сьогодні вранці до Вестмінстерського абатства, щоб подивитися на новий проєкт на честь короля Чарльза III.

Камілла одягла короткий блакитний жакет у поєднанні з білим топом та спідницю довжини до колін у поєднанні з туфлями з круглими чорними носами від Chanel на підборах. На жакеті у королеви була пришпилена брошка з діамантами, на шиї її улюблені підвіски Kiki McDonough та золота пластинчаста підвіска з ініціалами її онуків: Лола, Фредді, Еліза, Луї та Гас, а у вухах перлинні сережки-висячки.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева зробила бездоганне укладання, макіяж на обличчі, а на її пальці ми не помітили заручальної каблучки, лише обручку з валлійського золота.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Цього року Камілла стала покровителькою проєкту різниці Вестмінстерського абатства. Будівлю різниці, розташовану на території Вестмінстерського абатства, після завершення будівництва буде названо різницею короля Чарльза III на честь монарха, пише Daily Mail. Хоча будівництво ще не повністю завершене, королеві Каміллі показали майданчик, де проєкт ще перебуває на стадії будівництва. А також королева зустрілася з архітектором будівлі, кавалером ордена Британської імперії Птолемеєм Г'юго Діном.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого тижня король та королева відвідали шотландський парламент. Під час візиту Чарльз розповів, чому його мати Єлизавета II вирішила провести останні дні у Балморалі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

А днями колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон назвав справжню причину смерті королеви.

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