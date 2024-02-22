У блакитному костюмі й елегантних прикрасах: Джилл Байден на заході у Кембриджі

Перша леді обрала для своєї появи ніжний діловий образ.

Джилл Байден виступила під час дискусії про дослідження здоров’я жінок у Кембриджі, штат Массачусетс.

Там перша леді постала у діловому образі. На ній була блакитна блузка і блакитний костюм, який складався із жакета з одним ґудзиком і прямих штанів зі стрілками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила намистом і ланцюжками на шию, елегантними сережками у вигляді зірок і золотими браслетами. До лацкану вона прикріпила цікаву брошку з камінням.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден зробила гарне укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден в елегантному пальті і замшевих чоботах повернулася до Білого дому.

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