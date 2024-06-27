У блакитному костюмі з аплікацією: королева Софія вийшла у світ в ефектному луку

85-річна королева Іспанії з'явилася на урочистому заході у Мадриді.

Мати короля Філіпа VI обрала для світського виходу блакитний штанний костюм із аплікацією на жакеті та широкими штанями зі стрілками та взула замшеві туфлі на невисоких підборах. Її образ доповнювали сережки, перлинне кольє на шиї, укладання та макіяж, французький манікюр та кілька каблучок на пальцях. Також в руках Софія тримала клатч.

Королева прибула до палацу маркіза Саламанки на церемонію вручення III премії Added Value Awards у Мадриді.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Іспанська королівська родина нарешті завела офіційний аккаунт в Instagram, де поділилася подробицями заходу, написавши:

"Сьогодні вдень королева Софія очолила вручення 3-ї премії Added Value Awards, яка відзначає людей, які своєю працею та заслугами внесли свій внесок в освітню, наукову, технічну, культурну, соціальну та бізнес-сферу".

Нагадаємо, кількома днями раніше її невістка королева Летиція очолювала зустріч із Опікунською радою Фонду допомоги проти наркозалежності в Мадриді. На публіці королева з'явилася у новому образі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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