У блакитному костюмі з цікавою деталлю: Олена Зеленська відвідала Стамбульський університет

Олена Зеленська у межах свого офіційного візиту до Туреччини відвідала Стамбульський університет, де впродовж шести років готують фахівців із української мови та літератури.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Знімками звідти перша леді поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Вони не тільки майбутні (чи, радше, вже нинішні) перекладачі, а фахівці міжнародних відносин, які знають, люблять, промотують і промотуватимуть українське, сприятимуть тому, щоб у Туреччині краще розуміли Україну, – і навпаки", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Стамбульський університет співпрацює з п’ятьма українськими закладами вищої освіти – Київським, Львівським, Харківським, Одеським і Дніпровським національними університетами.

Дружина президента познайомилася з турецькими студентами та українськими викладачами відділення й подякувала деканові літературного факультету пані Севтап Кадиоглу за розвиток україністики.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Науковці родом із Харкова, Києва, Тернополя, Хмельниччини передають нині знання з української мови та літератури турецькій молоді. Те, що в цих стінах нині росте й розвивається україністика, дуже надихає. Тим паче нещодавно у Вашингтоні ми започаткували Глобальну коаліцію українських студій. Працюємо, щоб україністики – отже, взаєморозуміння – у світі ставало більше", – наголосила Олена.

Перша леді також передала до університету видання, що представляють нашу державу, до Української книжкової полички, яку відкрили торік.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська постала у діловому блакитному костюмі, який складався з приталеного жакета і прямих штанів зі стрілками і розрізами спереду внизу. В її образі була цікава деталь – лацкан жакета був прикрашений білою хусткою з вузлом, яка спадала вниз і ховалася під жакет.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олена доповнила кремовими туфлями-човниками на шпильках. Вона зробила низький пучок із проділом збоку, макіяж у ніжних відтінках і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська записала відеозвернення до міжнародних колег, які долучилися до реалізації змін у реформі шкільного харчування. На відео перша леді постала у двобортному ніжно-рожевому жакеті і білій сорочці.

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