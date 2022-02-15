У блакитному костюмі зі срібними вставками: Юлія Тимошенко виступила у Верховній Раді

Народна депутатка відчуває наближення весни, тож одягла на роботу вбрання ніжного весняного відтінку.

Сьогодні, 15 лютого, Юлія Тимошенко у стінах парламенту з'явилася у костюмі весняного відтінку – блакитного. Вбрання складалося із жакету зі срібними вставками по боках та срібними ґудзиками, а також зі спідниці-олівця. Костюм політикиня поєднала з чорною водолазкою.

Юлія Тимошенко/Скрін видео

Щодня вже понад пів року Юлія Володимирівна ходить з однією зачіскою, яка їй дуже полюбилася, – ідеально рівним низьким хвостом, який кладе або набік, або назад. Змінюється лише об'єм начосу. Таке укладання дуже пасує нардепці.

Юлія Тимошенко/Скрін видео

Юлія Тимошенко/Скрін видео

Свій діловий аутфіт пані Тимошенко доповнила ніжним макіяжем і оптичними окулярами у вишуканій темній оправі.

Юлія Тимошенко/Скрін видео

А вчора на Погоджувальній раді Юлія Володимирівна з'явилася у стриманому чорному вбранні.

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