У блакитному купальнику та сорочці: леді Амелія Спенсер показала фото з відпустки

32-річна леді Амелія Спенсер поділилася з фоловерами у Instagram знімками з відпустки.

Племінниця принцеси Діани не розповіла, де проводить літню відпустку, але у відео показала, що відпочиває разом із чоловіком Грегом Маллеттом.

Також дівчина поділилася декількома фото у блогу, продемонструвавши свою фігуру у блакитному купальнику, поверх якого накинула блакитну сорочку у тонку рожеву смужку та одягла рожеві окуляри. Її волосся було зібране у високий хвіст.

"Літній настрій", — підписала кадри Амелія у Instagram.

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Нагадаємо, батько Амелії — граф Чарльз Спенсер — нещодавно оголосив, що розлучається зі своєю третьою дружиною. Амелія, як і її сестра Еліза та старша сестра Кітті Спенсер – народилися від першого шлюбу Чарльза з його першою дружиною Вікторією Локвуд.

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