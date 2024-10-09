У блакитному пальті та сонцезахисних окулярах: стильний образ Бріжит Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон вітали лідерів країн, які приїхали взяти участь у 19-му саміті Франкофонії у Віллер-Коттере.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді Франції, як завжди, продемонструвала стильний образ. На ній було блакитне двобортне пальто з чорними ґудзиками, чорна блузка з коміром-стійкою і чорні прямі штани зі стрілками.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфіт Бріжит доповнила чорним взуттям на високій платформі та підборах, перукою і чорними сонцезахисними окулярами. У вухах у неї були лаконічні сережки-кільця, а на пальцях – каблучки з камінням.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку та чорні туфлі.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон на святковій вечері з'явилася у чорному вбранні з елегантною зачіскою з прикореневим об'ємом та макіяжем смокі-айс.

Читайте також: