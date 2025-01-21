У блакитному пальті і в хустці з будяком: королева Камілла з'явилася на заході в Шотландії

Королева Камілла побувала вчора в Абердінському університеті в Абердінширі, куди приїхала, щоб зустрітися зі студентами та викладачами.
Королева Камілла побувала вчора в Абердінському університеті в Абердінширі, куди приїхала, щоб зустрітися зі студентами та викладачами.
Королева прибула до бібліотеки імені сера Дункана Райса при Університеті Абердіна, відкритої покійною королевою Єлизаветою II у вересні 2012 року.
77-річна Камілла обрала для цього випадку блідо-блакитне пальто із зеленою картатою обробкою на комірі та кишенях, доповнивши ансамбль хусткою з візерунком у вигляді будяків та шкіряними рукавичками та взула високі замшеві чоботи на підборах.
Королева зробила класичну зачіску та макіяж і була у сережках-висячках, які ми раніше на ній не бачили.
Королева Камілла стала ректоркою університету в червні 2013 року і відвідувала його неодноразово, зустрілася з учасниками різних програм, які підтримує університет для місцевої спільноти.
У неділю, нагадаємо, Чарльза і Каміллу заскочили в Шотландії дорогою з церкви, куди вони приїжджали на службу.
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