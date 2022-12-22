У блакитному пальті і з гарними локонами: Джилл Байден на зустрічі з Зеленським

Вчора, 21 грудня, президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден зустрічали у себе в гостях, у Білому домі, президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський, Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді США для історичної події обрала ніжний аутфіт. На ній було елегантне блакитне пальто без коміра, з чорною стрічкою-зав'язкою і великими блакитними ґудзиками.

Джилл Байден, Володимир Зеленський і Джо Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила чорними замшевими туфлями на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Першій леді зробили укладання з гарними локонами і макіяж із акцентом на очах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вуха вона прикрасили лаконічними сережками, шию – кільками перлинними нитками, а руку – золотим браслетом.

Джилл Байден, Володимир Зеленський, Джо Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше перша леді потрапила в об'єктиви фотографів разом із чоловіком і маленьким онуком Бо. Джилл була одягнена у смарагдову атласну сукню, чорне довге пальто по фігурі і замшеві темно-зелені туфлі на шпильках.

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