У блакитному пальті та капелюсі: красива королева Мері з сім'єю на відкритті парламенту

Король Фредерік, королева Мері та принцеса Бенедикта були присутні на відкритті парламенту в замку Крістіанборг.
Відкриття парламенту відбувається щороку першого вівторка жовтня у парламенті у палаці Крістіанборг. Сім'я відіграє пасивну роль на цьому відкритті, тому вони лише слухають промови, а король Фредерік не вимовляє промови.
Цього дня королева Мері з'явилася на публіці у пальті світло-блакитного відтінку Claes Iversen з поясом на талії, поєднувала його з туфлями Gianvito Rossi та клатчем Hugo Boss, а також капелюхом до тону. Її Величність доповнила вбрання брошкою Ole Lynggaard та сережками. Мері зробила виразний макіяж, а волосся розпустила.
Принцеса Бенедикта, молодша сестра королеви Маргрете II, була в костюмі з твіду від Elise Gug, з сумкою Chanel та в чорних шкіряних туфлях на підборах. Вона доповнила образ контрастним блакитним капелюхом, хусткою на шиї, сережками з бірюзою і такою самою брошкою на грудях.
(гортайте фото праворуч)
Король Фредерік був у синьому костюмі-трійці, блакитній сорочці та бронзового кольору краватці. Монарх мав дуже стильний вигляд.
Нагадаємо, нещодавно ми розглядали образ королеви Мері у блузці Victoria Beckham та квітковій спідниці, коли вона приїжджала на церемонію.
Читайте також:
- Їм пророкували розлучення: проблемні королівські шлюби, про які всі говорять
- У квітковій сукні та білому пальті: королева Мері з чоловіком організували прийом для спортсменів
- З ким не буває: з королевою Мері стався такий самий конфуз, як із принцесою Уельською