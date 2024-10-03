У блакитному пальті та капелюсі: красива королева Мері з сім'єю на відкритті парламенту

Король Фредерік, королева Мері та принцеса Бенедикта були присутні на відкритті парламенту в замку Крістіанборг.

Відкриття парламенту відбувається щороку першого вівторка жовтня у парламенті у палаці Крістіанборг. Сім'я відіграє пасивну роль на цьому відкритті, тому вони лише слухають промови, а король Фредерік не вимовляє промови.

Цього дня королева Мері з'явилася на публіці у пальті світло-блакитного відтінку Claes Iversen з поясом на талії, поєднувала його з туфлями Gianvito Rossi та клатчем Hugo Boss, а також капелюхом до тону. Її Величність доповнила вбрання брошкою Ole Lynggaard та сережками. Мері зробила виразний макіяж, а волосся розпустила.

Принцеса Бенедикта, молодша сестра королеви Маргрете II, була в костюмі з твіду від Elise Gug, з сумкою Chanel та в чорних шкіряних туфлях на підборах. Вона доповнила образ контрастним блакитним капелюхом, хусткою на шиї, сережками з бірюзою і такою самою брошкою на грудях.

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Король Фредерік був у синьому костюмі-трійці, блакитній сорочці та бронзового кольору краватці. Монарх мав дуже стильний вигляд.

Нагадаємо, нещодавно ми розглядали образ королеви Мері у блузці Victoria Beckham та квітковій спідниці, коли вона приїжджала на церемонію.

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