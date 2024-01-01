У блакитному пальті та капелюсі з пір'ям: королева Камілла на останній недільній службі року в Сандрінгемі

Вранці 31 грудня король Чарльз III та королева Камілла, а також герцог та герцогиня Глостерські, відвідали останню ранкову службу 2023 року, яка відбулася у церкві Святої Марії Магдалини у маєтку Сандрінгем у Норфолку.

Короля та королеву вітали місцеві єпископи, а також натовп місцевих жителів, що зібрався біля церкви.

Для служби королева одягла вбрання в ніжно-блакитному відтінку — пальто від бренду Bruce Oldfield, яке вона поєднала з чарівним капелюшком зі страусовим пір'ям від бренду Philip Treacy. Також Камілла завершила лук замшевими чоботами від Russell & Bromley, рукавичками та невеликою сумкою із короткою ручкою.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Образ королеви повністю є повтором, адже вона вже з'являлася в цих речах на публіці, але варто звернути увагу і на її прикраси, адже Камілла одягла сережки з перлами та аквамаринову брошку, яка раніше належала королеві Єлизаветі II.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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