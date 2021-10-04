У блакитному пальті та капелюсі з пір'ям: принцеса Анна приїхала до Парижа

У блакитному пальті та капелюсі з пір'ям: принцеса Анна приїхала до Парижа

Королівська принцеса Анна відвідала кінні перегони Prix de l'Arc de Triomphe на іподромі Paris Longchamp в Парижі.

Її королівська Високість небайдужа до кінного спорту і в молодості сама займалася цим професійно. Зараз вона все ще їздить верхи, це для наї своєрідне хоббі.

На перегони 71-річна принцеса Анна приїхала в красивому блакитному пальті та капелюсі в тон, декорованому пір'ям. На шиї у Її Високості була квітчаста хустка, а у вухах — мініатюрні золоті сережки, а на грудях пришпилена брошка у вигляді коня.

принцеса Анна / Getty Images

Раніше дочка королеви Єлизавети II відвідувала осінню виставку квітів у Челсі в Лондоні. Квіткова виставка RHS Chelsea Flower Show цього року була перенесена зі звичайних весняних дат через пандемію, яка також привела до її скасування минулого року. Раніше захід було скасовували тільки через дві світові війни.

На публіці цього дня принцеса Анна з'явилася в світло-сірому пальті з квітковим принтом і чорних замшевих туфлях на невисоких підборах. В руках Анни був синій клатч, і вона була в рукавичках. Також у вухах принцеси були перлинні сережки, а на губах червона помада, а волосся було зібране в класичне укладання.

принцеса Анна / Getty Images

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