У блакитному пальті та капелюсі зі страусиним пір'ям: королева Камілла на службі до Дня Співдружності

Королева Камілла та принц Вільям відвідали щорічну службу на честь Дня Співдружності, яка відбулася у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.

Королева та принц Уельський виступили на заході єдиним фронтом, поки король Чарльз лікується від раку і не відвідує публічні заходи, а принцеса Уельська Кетрін відновлюється після операції на черевній порожнині.

Королева Камілла та принц Вільям / Фото: Associated Press

76-річна королева Камілла мала чудовий вигляд в блакитному пальті від Bruce Oldfield, яке доповнила капелюхом зі страусиним пір'ям від бренду Philip Treacy, чорними замшевими чоботями, шкіряними рукавичками та шкіряним маленьким клатчем. Цей аутфіт на Каміллі ми вже бачили на недільній службі в Сандрінгемі в грудні 2023 року.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

У вухах у королеви були перлинні сережки-висячки, а на грудях пришпилена брошка у вигляді серця з блакитним камінням. Волосся вона уклала в красиву зачіску і зробила макіяж. Камілла, нагадаємо, повернулася до виконання своїх королівських обов'язків після тижневої відпустки.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Спадкоємець престолу, принц Уельський, прибув на захід за кілька хвилин до королеви Камілли, через кілька годин після того, як його дружині принцесі Кейт публічно довелося виправдовуватися за невдалий фотошоп на нещодавно опублікованій фотографії.

Королева Камілла та принц Вільям / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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