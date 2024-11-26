У блакитному пальті та з французьким манікюром: королева Софія приїхала на церемонію

86-річна королева Софія продовжує активно працювати і сьогодні знову з'явилася на публічному заході.
Мати короля Іспанії Філіпа VI приїхала на церемонію посвячення, де їй буде присвоєно звання почесного доктора Університету Сан-Пабло в Алькорконі.
На захід королева Софія прибула у блакитному пальті та синіх штанях, які поєднувала із замшевими черевиками на підборах, а в руках тримала маленьку чорну сумку. Королева зробила стильне укладання, макіяж та сережки-вісячки з камінням одягла у вуха, на пальцях у неї було кілька каблучок. Також її Величність мала улюблений французький манікюр.
Раніше ми показували, який вигляд має манікюр королеви Софії у повсякденному житті.
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