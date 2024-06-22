У блакитному пальті та з улюбленою прикрасою Єлизавети II: королева Камілла на Royal Ascot

У четвертий день Royal Ascot Її Величність приїхала на захід разом із чоловіком королем Чарльзом. На ній була небесно-блакитна сукня-пальто від Anna Valentine, світлі туфлі із замші на підборах від Eliot Zed, крислатий капелюх, прикрашений великою кількістю пір'я від Philip Tracy і в руках королева тримала маленький сріблястий клатч і рукавички.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

З прикрас Камілла знову одягла перлинні сережки-висячки, брошку королеви Єлизавети II, яка називається "Зірка Жардін". Це діамантова брошка у вигляді восьмикінцевої зірки, яку монархині подарувала одна з її придворних дам – леді Жардін 1981 року.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Також королева одягла свою улюблену підвіску Kiki McDonough "Apollo" з жовтого золота з синім топазом та діамантами, браслет Van Cleef & Arpels та браслет Сartier, який колись належав королеві-матері Єлизаветі. У Камілли було фірмове укладання та макіяж.

Король Чарльз цього дня знову сяяв у світло-сірому костюмі, під який одягнув рожевий жилет і синю краватку з принтом.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого виходу на Аскоті королева Камілла з'явилася в особливій смарагдовій броші зі скриньки Єлизавети II.

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