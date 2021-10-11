У блакитному піджаку і з онуками: папараці заскочили Джо Байдена на кладовищі

У блакитному піджаку і з онуками: папараці заскочили Джо Байдена на кладовищі

Президент США з онуками сходив на службу до церкви.

Джо Байден потрапив до об'єктивів папараці, коли разом зі своїми онуками йшов, а потім повертався через кладовище з меси у католицькій церкві Св. Йосипа в Брендівайн в Вілмінгтоні, штат Делавер.

Джо Байден з онуками / Associated Press

Джо Байден з онуками / Associated Press

Байден був у компанії — Гантера, Фіннеган і Наталі.

Онуки Джо Байдена / Associated Press

На Джо був блакитний піджак, світло-блакитна сорочка в смужку і сині штани. Гантер одягнув синє поло і світлі штани, Фіннеган — кремовий топ, джинси і кардиган з геометричним принтом, а Наталі — чорний светр та чорні джинси.

Джо Байден з онуками / Associated Press

Цікаво, чому разом з ними не було Джилл Байден?

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