У блакитному піджаку і з онуками: папараці заскочили Джо Байдена на кладовищі

Президент США з онуками сходив на службу до церкви.
Джо Байден потрапив до об'єктивів папараці, коли разом зі своїми онуками йшов, а потім повертався через кладовище з меси у католицькій церкві Св. Йосипа в Брендівайн в Вілмінгтоні, штат Делавер.
Байден був у компанії — Гантера, Фіннеган і Наталі.
На Джо був блакитний піджак, світло-блакитна сорочка в смужку і сині штани. Гантер одягнув синє поло і світлі штани, Фіннеган — кремовий топ, джинси і кардиган з геометричним принтом, а Наталі — чорний светр та чорні джинси.
Цікаво, чому разом з ними не було Джилл Байден?
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