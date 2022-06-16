У блакитному топі і жовтому костюмі: "Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко взяла участь у параді у Лос-Анджлесі

У блакитному топі і жовтому костюмі: "Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко взяла участь у параді у Лос-Анджлесі

Модель разом із відомою американською правозахисницею взяли участь у заході на підтримку України.

Американська правозахисниця Глорія Оллред ініціювала на всесвітньо відомій події LA Hollywood Pride Parade креативну жовто-блакитну платформа, яка мала на меті привернути увагу міжнародної та американської спільноти до війни в Україні.

У параді у Лос-Анджелесі взяла участь також "Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко.

Пресслужба

"Я з повагою та радістю прийняла запрошення від Глорія Оллред долучитися до LA Hollywood Pride Parade. Кожного року машину, на якій їде Глорія, її одяг та люди, що марширують біля машини, відповідають певній тематиці. Цього року тематикою стала Україна! Так Оллред вирішила продемонструвати свою підтримку Україні в її боротьбі за свободу, незалежність і шлях до перемоги України у цій війні. Разом зі мною в параді також взяв участь мій син Сандрік", - розповіла Вероніка.

Глорія Оллред і Вероніка Дідусенко/Пресслужба

Глорія і Вероніка проїхалися на автівці, прикрашеній написами: Ukraine, Support Ukraine, Pray for Ukraine. Люди були одягнені у синьо-жовті кольори.

Пресслужба

З машини лунав кавер на пісню Laura Branigan "Gloria".

"Ми зробили перший українсько-англійський кавер на цю пісню, який розповідає про війну в Україні, про те, що її потрібно висвітлювати, про те, що Україна бореться і Україна переможе. Ми всі віримо у це. Всього за два дні ми з командою створили все: текст написав військовослужбовець ЗСУ Микола Кулініч, записали на студії пісню у виконанні співачки Kler, зробили аранжування. Композиція "Gloria" лунала під час маршу нашої команди у Голлівуді на LA Pride і люди навколо одразу підспівували нам. Це був історичний момент. Глорія Оллред, Прайд парад, мій син та я, ми всі співали пісню на підтримку України – Glory to Ukraine", - сказала Дідусенко.

Пресслужба

Під час маршу люди вигукували гасла: "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Glory to Ukraine!"

Пресслужба

Під час параду до Вероніки підбігла дівчина з Маріуполя і сказала: "Дякую за те, що ви робите для України!"

Одягнена модель була у блакитний топ і жовтий костюм. На Оллред був синій кардиган, водолазка і жовті широкі штани.

Пресслужба

Дідусенко і надалі планує приймати участь в адвокаційних кампаніях із захисту України.

Нагадаємо, Глорія Оллред бореться за захист прав жінок майже 50 років та веде топ-гучні справи. Починаючи з Дональда Рейгана, не було жодного президента США, який би не прислуховувався до порад правозахицниці Глорії.

Вона активно виступає за захист прав ЛГБТ-ком'юніті. Більше про Оллред можна подивитись у фільмі "Seeing Allred", який про неї випустив Netflix.

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