У блакитному вбранні і перлинних прикрасах: красива Джилл Байден на заході у Білому домі

Джилл Байден виступила на заході у Білому домі, на якому обговорювали тему насильства з використанням зброї.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді з'явилася там у блакитному вбранні, яке складалося із сукні-футляра і приталеного жакета з одним ґудзиком. Аутфіт вона доповнила блакитними замшевими туфлями.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила гарне укладання, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила великими перлинними сережками, шию – перлинним намистом із трьох ниток, а руки – перлинним і золотим браслетами та каблучками. Французький манікюр завершив образ Байден.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Джилл Байден у жовтому вбранні і замшевих ботфортах з'явилася на передвиборчому заході чоловіка.

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