У блакитному вбранні і перлинних прикрасах: японська принцеса Айко відвідала завод

Принцеса Японії у монохромному образі взяла участь у церемонії спуску судна на воду.

Єдина донька імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако – принцеса Айко – відвідала церемонію присвоєння імені Арктичному науково-дослідному судну та спуску його на воду, що відбулося на заводі Japan Marine United у Йокогамі.

Там принцеса з'явилася у ніжному образі. На ній було блакитне вбрання, яке складалося із сукні довжиною міді і жакета з чотирма накладними клапанами.

Принцеса Айко / Фото: Getty Images

Аутфіт Айко доповнила блакитно-сірим шкіряним клатчем, білими рукавичками і блакитними туфлями на стійких підборах.

Її Величність зробила зачіску "мальвіна", прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами, а шию – перлинним намистом.

Нагадаємо, принцеса Айко на захід читання віршів одягла вбрання кольору крем-брюле, що складалося із сукні і жакета з облямівкою з рюшами, які також були на манжетах.

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