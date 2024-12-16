У блакитному вбранні і з сережками-зірками: красива Джилл Байден на заході у Білому домі

Перша леді виступила на конференції, на якій обговорювали дослідження жіночого здоров'я.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден взяли участь у конференції з дослідження жіночого здоров’я, яка відбулася у східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там перша леді постала у блакитному костюмі, який складався з елегантного жакета з круглим коміром і рукавами три чверті, а також спідниці-олівця. Вбрання вона доповнила замшевими туфлями-човниками в тон.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і французький манікюр. Вуха вона прикрасила сережками у вигляді зірок із камінням, а руки – золотим годинником, делікатним браслетом-ланцюжком і каблучкою.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і сіро-блакитну краватку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у сукні з лелітками сяяла на церемонії вручення нагород Центру Кеннеді.

Читайте також:

Ефектні образи Джилл Байден (44 фото)