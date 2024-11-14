У блакитному вбранні і з відром у руках: імператриця Масако в елегантному образі випустила мальків у море

Імператор Японії Нарухіто та його дружина – імператриця Масако – взяли участь у випущенні мальків мармурової камбали і червоного морського ляща у водойму. Захід відбувся у межах 43-го Національного фестивалю збагачення моря у місті Беппу, префектура Оіта.

Для такої події Масако обрала елегантне вбрання блакитного кольору із чорною облямівкою, яке складалося з сукні-футляра і приталеного жакета. Аутфіт Її Величність доповнила елегантним капелюхом в тон, прикрашеним декоративною квіткою-бантом.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Імператриця зібрала волосся у низький пучок, зробила макіяж із чорним олівцем на очах і завершила лук перлинними прикрасами.

Імператор був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і смугасту краватку.

Нагадаємо, імператриця Масако відвідала захід у діловому костюмі волошкового відтінку, який складався з двобортного приталеного жакета, топа і широких штанів.

Читайте також:

Елегантні образи імператриці Японії Масако (26 фото)