У блакитному вбранні і з відром у руках: імператриця Масако в елегантному образі випустила мальків у море

Імператорське подружжя взяло участь у Національному фестивалі збагачення моря.
Імператор Японії Нарухіто та його дружина – імператриця Масако – взяли участь у випущенні мальків мармурової камбали і червоного морського ляща у водойму. Захід відбувся у межах 43-го Національного фестивалю збагачення моря у місті Беппу, префектура Оіта.
Для такої події Масако обрала елегантне вбрання блакитного кольору із чорною облямівкою, яке складалося з сукні-футляра і приталеного жакета. Аутфіт Її Величність доповнила елегантним капелюхом в тон, прикрашеним декоративною квіткою-бантом.
Імператриця зібрала волосся у низький пучок, зробила макіяж із чорним олівцем на очах і завершила лук перлинними прикрасами.
Імператор був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і смугасту краватку.
Нагадаємо, імператриця Масако відвідала захід у діловому костюмі волошкового відтінку, який складався з двобортного приталеного жакета, топа і широких штанів.
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