У блакитному жакеті і прикрасах із перлами: Камала Гарріс на заході у Білому домі

Віцепрезидентка США Камала Гарріс знову з'явилася на роботу в улюбленому діловому вбранні – блакитному штанному костюмі, який доповнила білим топом.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Політикиня зробила собі акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах і доповнила образ улюбленим комплектом золотих прикрас – намистом і сережками із перлами.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

На руках у неї були золоті браслети і каблучка із фіолетовим каменем.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

У такому аутфіті Камала взяла участь у засіданні міжвідомчої робочої групи з питань доступу до репродуктивного здоров’я в Індійській кімнаті договорів у будівлі виконавчого офісу Ейзенгауера на кампусі Білого дому у Вашингтоні.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у схожому блакитному вбранні Гарріс з'явилася на зустрічі з першою леді України Оленою Зеленською у Вашингтоні.