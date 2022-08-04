У блакитному жакеті і прикрасах із перлами: Камала Гарріс на заході у Білому домі

Віцепрезидентка США останнім часом полюбила ділове вбрання блакитного кольору.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс знову з'явилася на роботу в улюбленому діловому вбранні – блакитному штанному костюмі, який доповнила білим топом.
Політикиня зробила собі акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах і доповнила образ улюбленим комплектом золотих прикрас – намистом і сережками із перлами.
На руках у неї були золоті браслети і каблучка із фіолетовим каменем.
У такому аутфіті Камала взяла участь у засіданні міжвідомчої робочої групи з питань доступу до репродуктивного здоров’я в Індійській кімнаті договорів у будівлі виконавчого офісу Ейзенгауера на кампусі Білого дому у Вашингтоні.
Нагадаємо, у схожому блакитному вбранні Гарріс з'явилася на зустрічі з першою леді України Оленою Зеленською у Вашингтоні.
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