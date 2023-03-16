У блакитному жакеті і штанях-палацо: новий образ прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр поповнила гардероб вбраннями нових відтінків.
Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр – виступила на щоденному брифінгу у Вашингтоні. Цього дня вона продемонструвала обновку свого весняного гардеробу.
Перед журналістами Карін з'явилася у діловому аутфіті, який складався із двобортного блакитного жакета, білого топу і білих штанів-палацо. Взута вона була у чорні шкіряні ботильйони.
На шиї у Жан-П’єр було намисто з дрібних перлів, у вухах – елегантні перлинні сережки, а на руці - срібний браслет.
Фірмові кучері і макіяж із рожевою помадою завершили лук прессекретарки.
Нагадаємо, минулого разу Карін з'явилася на брифінгу у білосніжному вбранні з V -подібним вирізом.
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