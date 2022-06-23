У блакитному жакеті і спідниці-олівці: прем'єр-міністерка Швеції у Брюсселі

Магдалена Андерссон бере участь у саміті ЄС.
На саміт глав держав та урядів країн Євросоюзу прибула прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон. Ключовими темами саміту є російська агресія, а також надання Україні і Молдові статусу кандидатів на входження до ЄС.
Пані Андерссон з'явилася у блакитному жакеті, під яким на ній був бежевий обтислий топ в рубчик та спідниця-олівець. Прем'єр-міністерка зробила боковий проділ і ледь помітний макіяж.
На саміті також присутня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, яка постала у милому ніжному образі. На ній була коралова сукня із драпуванням на талії.
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