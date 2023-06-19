У блакитному жакеті і сукні з мереживом: імператриця Масако у ніжному образі з'явилася в Індонезії

Японська імператриця Масако та імператор Нарухіто з офіційним візитом прибули до Індонезії. Там вони зустрілися з президентом країни Джоко Відодо та його дружиною Іріаною Відодо. Вони взяли участь у пресконференції, а потім відвідали ботанічний сад в Богорі.

Імператриця Масако / Фото: Associated Press

Масако продемонструвала ніжний аутфіт. На ній був блакитний костюм з квітковим принтом, який складався з сукні міді з мереживом у зоні декольте та жакета з двома білими ґудзиками.

Імператриця Масако / Фото: Associated Press

Вбрання Її Величність доповнила білими туфлями, елегантним світлим капелюхом із блакитною стрічкою, білими рукавичками і блакитним квітковим клатчем.

Імператриця Масако / Фото: Associated Press

Масако зробила низький пучок, макіяж із чорними стрілками, прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами, а шию – перлинним намистом.

Імператриця Масако / Фото: Associated Press

Нагадаємо, імператриця Масако минулого разу продемонструвала аутфіт у світлій спідниці міді і однобортному жакеті з асиметричним коміром.

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