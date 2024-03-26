У блакитному жакеті і туфлях із підборами-чарками: прем'єр-міністерка Латвії на саміті

Евіка Сіліня поєднала у своєму діловому аутфіті блакитний і чорний кольори.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня взяла участь у саміті ЄС у Брюсселі, на якому обговорювали плани стимулювання інвестицій та економік

Там політикиня з'явилася у гарному діловому образі. На ній був блакитний двобортний жакет із чорними ґудзиками, чорний топ і чорні широкі вкорочені штани.

Евіка Сіліня / Фото: Associated Press

Вбрання Евіка скомбінувала з чорними щільними колготами і чорними туфлями з металевими пряжками і підборами-чарками.

Прем'єрка зробила акуратне укладання з прикореневим об'ємом, макіяж із чорними стрілками і помадою ягідного відтінку. На руці у неї була золота каблучка з червоним каменем, обрамленим маленькими діамантами.

Евіка Сіліня / Фото: Associated Press

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