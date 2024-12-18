У блакитному жакеті і з брошкою-мапою: Олена Зеленська під час онлайн-зустрічі

Олена Зеленська провела відеозустріч з колегами – учасниками Глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів, на якій вони підсумувати зроблену роботу.

У ній взяли участь перша леді Австрії Доріс Шмідауер, перша леді Гватемали Лукресія Еугенія Пейнадо Віллануева, перша леді Естонії Ельке Бюденбендер, перша леді Німеччини Сір’є Каріс, перша леді Сербії Тамара Вучич і чоловік президентки Словенії, доктор Алеш Мусар.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"У наступному році розширимо свою діяльність: плануємо заходи на полях саміту НАТО в Гаазі та Генеральної Асамблеї ООН. На черговий, п’ятий Саміт перших леді та джентльменів, як завжди, чекаю на колег на тому самому місці – у Києві.

Продовжуємо робити все можливе, щоб змінювати світ на краще", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час онлайн-зустрічі Олена постала у блакитному жакеті і білій блузці. До лацкану жакета перша леді прикріпила свою улюблену символічну брошку у вигляді мапи України від українського бренду Gasanova.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і прикрасила вуха срібними сережками-кільцями.

Нагадаємо, Олена Зеленська у бежевому костюмі і з хусткою-паше з'явилася на обкладинці нідерландського журналу.

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