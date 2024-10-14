У блакитному жакеті і з перлами на шиї: Урсула фон дер Ляєн приїхала до Берліна

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Берліна, щоб взяти участь у саміті "Берлінського процесу" щодо інтеграції із Західними Балканами та всередині них. Там її зустрів канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Урсула, як завжди, обрала для своєї появи діловий аутфіт. На ній був блакитний жакет, світла блузка і чорні прямі штани. Вбрання вона скомбінувала з чорними шкарпетками і чорними туфлями на стійких підборах та із золотою фурнітурою.

Урсула фон дер Ляєн і Олаф Шольц / Фото: Associated Press

У фон дер Ляєн було укладання з прикореневим об'ємом, легкий макіяж, вуха вона прикрасила сережками-цвяшками, а шию – золотим ланцюжком із перлами.

Урсула фон дер Ляєн і Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Сховом у Брюсселі з'явилася у кораловій блузці і білому вкороченому жакеті без ґудзиків.

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