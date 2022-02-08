У блакитному жакеті і з перлинним чокером: згадуємо, як принцеса Діана подорожувала до Токіо

У блакитному жакеті і з перлинним чокером: згадуємо, як принцеса Діана подорожувала до Токіо

Продовжуємо роздивлятися архівні фотографії членів британської королівської родини.

Цього дня, 8 лютого 1995 року, принцеса Уельська Діана відвідала Токіо. Місцеві жителі зібралися, розмахуючи британськими та японськими прапорами, щоб привітати принцесу на площі.

Цього дня леді Ді, як називала її публіка, була одягнена в елегантний блакитний костюм, що складався з короткого жакета та спідниці. На руці у принцеси висіла маленька чорна сумка на ремінці-ланцюжку, на шиї був масивний перлинний чокер, а у вухах перлинні сережки-кліпси.

Принцеса Діана / Associated Press

Діана зробила лаконічне укладання та денний макіяж, а на її пальці виблискувала заручальна каблучка з великим сапфіром, яку 2010 року її старший син принц Вільям одягнув на палець своєї нареченої Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон та принц Вільям / Associated Press

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