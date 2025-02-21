У блакитному жакеті і з пташкою на грудях: Олена Зеленська під час онлайн-зустрічі

Олена Зеленська провела онлайн-зустріч зі своєю колегою, першою леді Австрії Доріс Шмідауер.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вони поговорили, що багато учасників Саміту перших леді та джентльменів зацікавлені у постійному навчанні з міжнародних відносин та інших соціальних і політичних дисциплін.

"Тож спільними зусиллями плануємо найближчим часом провести такі студії та включити до них, зокрема, питання м’якої сили, публічної дипломатії та гендерної рівності.

Це особливо актуально зараз, коли буквально кожен день демонструє нам, наскільки важливі глибокі знання в тому, чим займаєшся, особливо коли від них може залежати доля цілих країн", – зазначила Зеленська.

Доріс Шмідауер і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена також подякувала Доріс Шмідауер за те, що Австрія продовжує підтримувати Україну.

"Коли більш ніж чотири роки тому ми заснували Саміт перших леді та джентльменів, перше, що він зробив, – допоміг нам із колегами обмінятися досвідом, "звірити" вивчене самостійно та відчути себе частиною потужної, впливової сили, яка здатна не лише на протокольні кроки.

Усі ці роки, порушуючи на самітах важливі теми (від ментального здоров’я до безпеки дітей), ми й самі вдосконалювали своє розуміння світу, щоб бути ефективнішими", – додала перша леді України.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час відеозв'язку Зеленська постала у блакитному жакеті без коміра і з прихованими ґудзиками, до якого вона прикріпила брошку у вигляді пташки.

Перша леді зробила гарне укладання з боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках і завершила образ елегантними сережками та смарт-годинником.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська разом з чоловіком-президентом вшанувала пам'ять Героїв Небесної Сотні.

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